Jamil: Com impasse em negociação, China reúne mundo contra Trump

Josias: Fracasso na paz entre Rússia e Ucrânia é grande derrota para Trump

O impasse por um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia significa uma pesada derrota para Donald Trump, avaliou o colunista Josias de Souza. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que os EUA podem abandonar as negociações pela paz na região caso não haja um progresso significativo nos próximos dias.

Essa é mais uma derrota do Trump. Ele não só disse que resolveria o conflito na Ucrânia como falou que faria isso em poucas horas. Não resolveu e protagonizou uma das cenas mais grotescas da história do Salão Oval com aquela humilhação à qual foi submetido Volodimir Zelenski [presidente da Ucrânia].

É um fracasso atrás do outro, e esse é mais um. O buraco na Ucrânia é mais profundo do que Trump poderia supor. Ele tem interesse estratégico nesse cessar-fogo porque deseja fechar um acordo com Zelenski que permita aos EUA extrair minerais raros do subsolo da Ucrânia. O acordo já está pronto, e é outra coisa que ele disse que assinaria rapidamente. Josias de Souza, colunista do UOL

