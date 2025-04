Josias: Fracasso na paz entre Rússia e Ucrânia é grande derrota para Trump

É um fracasso atrás do outro, e esse é mais um. O buraco na Ucrânia é mais profundo do que Trump poderia supor. Ele tem interesse estratégico nesse cessar-fogo porque deseja fechar um acordo com Zelenski que permita aos EUA extrair minerais raros do subsolo da Ucrânia. O acordo já está pronto, e é outra coisa que ele disse que assinaria rapidamente. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias ressaltou que Trump coleciona fracassos em suas decisões sobre política externa, que contribuem de forma decisiva com o descontentamento em relação ao seu governo.

Depois de ser humilhado, Zelenski se aproximou da Europa, que claramente não tem condições de dar à Ucrânia a proteção que supunha que teria após ser invadida pela Rússia. Estamos com esse impasse, semelhante ao drama vivido pelos palestinos em Gaza, embora de proporções infinitamente menores.

Gaza foi outro conflito que Trump dizia que acabaria rapidamente. Fizeram um cessar-fogo que logo foi interrompido como novos bombardeios de Israel. É um fracasso atrás do outro, e a isso se soma esse falatório meio desconexo do Trump em relação à China, onde encontrou um adversário à altura.

A China se preparou para isso e está submetendo Trump a um derretimento em sua própria gordura. Ele se transformou em uma espécie de tarifa de si mesmo, que agora o obriga a buscar uma série de entendimentos. Trump começa a sentir a chama ardendo sob seus pés e se revela um personagem mais complicado do que a mais pessimista das criaturas no mundo poderia supor. Josias de Souza, colunista do UOL

Jamil: Com impasse em negociação, China reuniu mundo contra Trump

Sem chegar a um acordo com os Estados Unidos sobre a guerra tarifária, a China conseguiu reunir o mundo contra Donald Trump ao convocar uma reunião no Conselho de Segurança da ONU, analisou o colunista Jamil Chade.