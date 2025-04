Por que EUA atacaram porto no Iêmen? Entenda rivalidade com houthis

As forças americanas tomaram medidas para eliminar esta fonte de combustível para os terroristas apoiados pelo Irã e privá-los das receitas ilegais que financiaram os esforços houthis para aterrorizar toda a região durante mais de dez anos. Comando Central dos Estados Unidos em comunicado

Washington realiza bombardeios quase diariamente desde 15 de março para tentar acabar com o grupo. No mês passado, dois dias de ataques mataram mais de 50 pessoas, segundo autoridades houthis.

Os EUA iniciaram uma operação contra o grupo sob o governo de Joe Biden. Desde novembro de 2023, os houthis lançaram dezenas de ataques com drones e mísseis contra embarcações que transitam pela hidrovia, dizendo que estavam mirando navios ligados a Israel em protesto contra a guerra em Gaza.

Quem são os houthis

A origem dos houthis remete a um grupo do norte do Iêmen, perto da Arábia Saudita. Eles pertencem a uma subdivisão dos xiitas zaiditas, que se diferenciam dos muçulmanos xiitas tradicionais em relação a algumas crenças. Eles não acreditam, por exemplo, no retorno messiânico do 12º imã (descendentes do profeta Maomé). O último teria desaparecido, mas é esperado que volte algum dia.

A origem xiita dos houthis os conecta ao Irã, representantes do grupo. Equivalente a um terço da população do Iêmen, os zaiditas mantêm um movimento político e militar desde os anos 1990. A vertente contemporânea foi fundada por Hussein al-Houthi, ex-político iemenita que se opunha à suposta corrupção do ex-presidente Ali Abdullah Saleh, ele próprio um houthi.