'Morte a Israel': quem são os houthis, grupo xiita alvo dos EUA no Iêmen

De tribo xiita a potência política, os houthis viraram notícia no mundo depois que os Estados Unidos bombardearam um porto de combustível no Iêmen, na quinta-feira, deixando ao menos 74 mortos e 171 feridos.

Quem são os houthis

A origem dos houthis remete a um grupo tribal do norte do Iêmen, perto da Arábia Saudita. Eles pertencem a uma subdivisão dos xiitas zaiditas, que se diferenciam dos muçulmanos xiitas tradicionais em relação a algumas crenças. Eles não acreditam, por exemplo, no retorno messiânico do 12º imã (descendentes do profeta Maomé). O último teria desaparecido, mas é esperado que volte algum dia.

A origem xiita dos houthis os conecta ao Irã, representantes do grupo. Equivalente a um terço da população do Iêmen, os zaiditas mantêm um movimento político e militar desde os anos 1990. A vertente contemporânea foi fundada por Hussein al-Houthi, ex-político iemenita que se opunha à suposta corrupção do ex-presidente Ali Abdullah Saleh, ele próprio um houthi.