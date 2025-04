Trump busca bode expiatório para justificar seu fracasso, diz especialista

Jerome Powell, presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA) defendeu que as tarifas impostas por Trump são risco para as metas da instituição, que é responsável por buscar manter os preços e o desemprego sob controle nos EUA. Powell disse que a política do mandatário norte-americano dificulta a tarefa.

Fernando Abrucio alertou que os próximos meses nos EUA devem ser de mais inflação, e por isso Donald Trump busca alguém em quem colocar a culpa.

Acho que ele está tentando encontrar um bode expiatório, porque os próximos meses dos Estados Unidos vão ser ainda meses de inflação, meses em que a atividade econômica pode se reduzir.

A taxa de juros americanas hoje é alta, sempre vai se brigar nas searas dos economistas se podia ser um pouquinho menor do que é hoje. Mas essa taxa de juros vai continuar alta por um tempo e o Trump prometeu, digamos, um nirvana econômico para os eleitores e eles não vão ter o nirvana econômico nesse ano em hipótese alguma.

É a tática da extrema direita. A extrema direita adora encontrar inimigos internos, grandes bodes expiatórios, a China, a globalização, os imigrantes. Agora encontraram o Jerome Powell. O Trump vai continuar nessa linha revolucionária de destruir instituições americanas e, ao mesmo tempo, tentando destruir a ordem do pós-guerra.

Fernando Abrucio

