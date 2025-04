Harvard recebe mais doações após ameaças de Trump

Harvard toma rumo diferente do adotado por universidades Columbia e Northwestern. Após receberem demandas de Trump, as duas universidades optaram pelo caminho da negociação para não perderem financiamento do governo americano e se tornaram alvo de novos pedidos depois de terem atendido às primeiras solicitações.

Na quinta (17), congressistas republicanos anunciaram que vão investigar Harvard. Eles pediram à universidade dados sobre suas práticas de contratação, programas de diversidade e os protestos pró-Palestina ocorridos no campus no ano passado. Os pedidos estão em sintonia com declarações recentes de Trump.

Presidente disse que universidade é "obviamente antissemita" e uma "desgraça". Durante coletiva de imprensa ontem na Casa Branca, Trump fez diversos ataques à instituição.