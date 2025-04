Brasil lamenta tragédia com barco no Congo que deixou 33 mortos

"Contamos 195 sobreviventes (22 queimados atendidos no hospital de Wangata), 33 mortos (29 já enterrados e quatro ainda no necrotério)", declarou o prefeito de Mbandaka, Yves Balo. O balanço anterior era muito mais elevado, com mais de 140 mortos, mas o prefeito disse que o número equivocado foi divulgado devido à "confusão" no local da tragédia.

Incêndio teria começado com fogareiro aceso por passageira. O incêndio começou na terça-feira em frente a Mbandaka, capital da província de Équateur, quando "uma mulher acendeu as brasas para cozinhar" na embarcação. O combustível armazenado a bordo explodiu, causando pânico e mortes por afogamento e queimaduras.

Autoridades locais estimam que centenas ainda estejam desaparecidas. Parte dos sobreviventes foi levada a hospitais e abrigos improvisados.

Ausência de controle agrava o resgate. Falta de listas de passageiros dificulta a identificação de vítimas e desaparecidos.

Na quarta-feira, foi encontrado um primeiro grupo de 131 cadáveres. Doze mais foram recuperados na quinta e sexta-feira. Vários estão carbonizados.

Joséphine-Pacifique Lokumo, uma deputada da República Nacional do Congo, em entrevista à AFP