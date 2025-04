Brasileiro é preso suspeito de matar jovem a facadas após briga em Portugal

Um brasileiro de 27 anos foi preso por suspeita de assassinar um jovem de 19 após uma discussão em um bar de Braga, em Portugal.

O que aconteceu

Mateus Machado teria dado facadas em Manuel de Oliveira após uma discussão na rua. Antes do crime, dois grupos foram expulsos do Bar Académico por brigarem dentro do estabelecimento. O caso aconteceu na madrugada do sábado (12), segundo a Polícia Judiciária.

O português foi levado ao hospital, mas morreu na unidade de saúde. Ele tinha ferimentos no tórax e no braço direito. O brasileiro suspeito do crime fugiu do local em um carro com amigos.