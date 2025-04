Deportações de Trump são mais midiáticas do que legais, diz professora

O que a gente viu agora foi o judiciário reagindo a isso. E por quê? Esses venezuelanos, assim como outros imigrantes que estão em vias de deportação, não tem alguma característica que prove que realmente faziam parte de gangues.

Flavia Loss

Putin humilha Trump sem que ele perceba em trégua de Páscoa, diz professor

Ao anunciar uma trégua na guerra contra a Ucrânia até a próxima segunda-feira (21), o presidente russo, Vladmir Putin, humilha Donald Trump sem que ele se dê conta disso, afirmou Beto Vasques, professor de Comunicação Política.

Enternece o coração da gente ver a compaixão cristã do Putin. Eu acho que o Putin segue a estratégia que ele tem adotado. Ele está tirando onda com a cara do ocidente e está humilhando o Trump sem que o próprio Trump se dê conta. Então, nesse sentido, ele está sendo muito exitoso.

Só para gente lembrar os dados. Aquele mês de trégua que tinha sido acordado de não se atingir instalações de energia etc venceu dia 18, ontem. Então, na verdade, o que o Putin está fazendo é dando três, quatro dias a mais até depois da Páscoa pra eventualmente começarem os ataques.