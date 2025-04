Por que acusado de matar CEO pode ser condenado à morte se NY aboliu pena?

Estado de Nova York não tem pena de morte desde 2004, quando um estatuto que a previa foi declarado inconstitucional. O fato é que autoridades federais ainda podem pedir à Justiça que imponham a sentença em determinados casos de assassinato. Se ele for condenado no caso federal, por exemplo, o júri decidirá, em uma fase separada do julgamento, se recomenda ou não a pena de morte. Qualquer recomendação desse tipo precisa ser unânime, e o juiz seria obrigado a aplicá-la.

Mangione já solicitou à Justiça que os promotores fossem impedidos de buscar pena de morte. Em um documento, advogados afirmaram que o anúncio feito pela procuradora-geral de que os promotores buscariam a pena de morte era "descaradamente político" e violava os protocolos do governo para decisões desse tipo.

Defesa de Mangione afirmou que está pronta. "Estamos preparados para lutar contra essas acusações federais, apresentadas por um Departamento de Justiça sem lei, bem como as acusações do Estado de Nova York, as acusações da Pensilvânia e qualquer outra coisa que eles queiram imputar a Luigi", disse Karen Friedman Agnifilo, advogada do preso.

Relembre o caso

Brian Thompson, CEO assassinado da UnitedHealth Group Imagem: Divulgação/UnitedHealth Group

Brian Thompson, 50, estava em frente ao Hilton de Midtown, onde uma conferência de investidores era realizada. Ele faria uma apresentação no evento, mas foi atingido pouco antes das 7h (9h, no horário de Brasília) do dia 4 de dezembro.