Opositora de Maduro elogia Trump e diz que Lula 'poderia fazer mais'

María Corina Machado, principal opositora do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, elogiou a postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e disse que o presidente Lula (PT) "poderia fazer muito mais" pela democracia.

O que aconteceu

María Corina elogiou Trump. Ela disse que ele tem sido um "aliado consistente" na causa democrática da Venezuela e que "está apoiando o povo com a estratégia certa." As declarações ocorreram em entrevista ao Estadão.

Líder da oposição na Venezuela cobrou uma postura diferente do presidente do Brasil. "Lula poderia fazer muito mais", disse. "Esse é o momento de liderar com princípios. O que acontece agora na Venezuela vai definir o futuro da democracia na América Latina."