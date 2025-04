Professor: Putin encena gesto de boa vontade para Trump em trégua de Páscoa

Para o professor, nesse processo, Trump acaba se irritando por não conseguir cumprir suas promessas e age como um menino mimado em suas ações governamentais.

A irritação do Trump com esse processo é porque o Trump está começando a não conseguir cumprir as suas promessas. Ele prometeu em 24 horas encerrar essa guerra, prometeu resolver o problema em Gaza, prometeu que iria reindustrializar os Estados Unidos de forma muito rápida com as suas tarifas. Ele falou que ia varrer todos os imigrantes do território norte-americano e essas coisas não estão acontecendo.

E isso vai gerando uma irritação, porque ele não consegue tapar mais com palavras essa incompetência.

Então essa mistura de má-fé com incompetência vai modulando o humor do Trump, que se porta como um menino mimado que não quer que ninguém diga o que ele não pode fazer, o que ele tem vontade. E, quando vai se deparando com a realidade, Trump vai ficando irritado, é irascível, e isso só tende a inflamar ainda mais os ânimos.

Então, nos próximos meses a gente vai ver a temperatura continuar subindo, a gente nunca sabe de onde vai vir o próximo tiro do Trump, mas seguramente vai afetar a vida da grande maioria da população do planeta.

Beto Vasques

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.