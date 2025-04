Robôs correm meia maratona contra humanos na China pela 1ª vez

Todos os robôs foram acompanhados por humanos. Eles tinham diversos tamanhos e estilos — de 1,20m a 1,80m —, embora todos fossem humanoides, ou seja, com formato que emula um ser humano. Alguns usavam tênis, luvas e até bandanas.

Diversas grandes empresas participaram da prova. Segundo a CNN, o centro que construiu Tiangong Ultra é uma iniciativa público-privada, com investimentos da gigante Xiaomi e da UBTech, líder chinesa em robôs humanoides.

Desenvolvido pelo Centro de Inovação em Robótica Humana de Pequim, o Tiangong Ultra pertence 43% a duas empresas estatais. O braço de robótica da gigante de tecnologia Xiaomi e a UBTech, principal empresa de robôs humanoides da China, também são acionistas.

Segundo o diretor de tecnologia, Tang Jian, o desempenho do Tiangong Ultra se deve às suas pernas longas e a um algoritmo que permite imitar a forma como os humanos correm uma maratona. "Não quero me gabar, mas não acho que outra empresa de robótica no Ocidente tenha igualado o desempenho atlético do Tiangong", afirmou Jian, destacando que o robô precisou trocar a bateria apenas três vezes durante a corrida.

*Com informações da RFI e AFP.