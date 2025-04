Justiça russa condena mulher de 19 anos a prisão por protesto contra guerra

Daria Kozyreva está sendo punida por citar um clássico da poesia ucraniana do século 19, por se manifestar contra uma guerra injusta e por se recusar a permanecer em silêncio.

Natalia Zviagina, da Anistia Internacional

Historicamente, a Rússia reprime a dissidência antiguerra. No ano passado, virou notícia que pelo menos 35 menores de idade enfrentaram acusações criminais por motivação política no país desde 2009, segundo o OVD-Info. Desses, 23 casos foram iniciados após a invasão da Ucrânia, em 2022.

Atualmente, mais de 1.500 pessoas estão presas por motivos políticos na Rússia, estima a entidade. Entre o início do conflito e dezembro de 2024, 20.070 pessoas foram detidas por opiniões contrárias à guerra; 9.369 por "descrédito do exército", como postagens em redes sociais e uso de roupas com símbolos da bandeira ucraniana, segundo a entidade.