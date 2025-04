Tabata Amaral: Trump repete líderes autoritários ao perseguir conhecimento

A deputada federal Tabata Amaral (PSB), que é graduada em ciência política e astrofísica pela Universidade de Harvard, saiu em defesa da instituição após as recentes ameaças do presidente americano, Donald Trump. Tabata afirmou no UOL News de quarta-feira (16) que Trump repete líderes autoritários ao perseguir o conhecimento e se disse orgulhosa do posicionamento da universidade diante das imposições do governo americano.

Em poucos momentos da minha vida, eu me senti tão orgulhosa de ter sido aluna de Harvard. O que o Trump está fazendo é o que os líderes autoritários fizeram ao longo de toda a história: perseguir o conhecimento.