Rússia diz que cessar-fogo de Páscoa na Ucrânia não será estendido

O cessar-fogo das tropas russas na Ucrânia durante a Páscoa não será estendido, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, segundo a agência de notícias russa Tass. A trégua terminará às 18h de hoje, no horário de Brasília.

O que aconteceu

Cessar-fogo foi anunciado no sábado. Pausa de 30 horas no conflito foi proposta pelo presidente Vladimir Putin por causa do feriado de Páscoa. Declaração do porta-voz russo foi publicada após o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sugerir a extensão da trégua por 30 dias.

Rússia e Ucrânia culparam uma a outra por violação do cessar-fogo. Putin, que enviou milhares de tropas russas para a Ucrânia em fevereiro de 2022, ordenou que as forças russas "interrompessem todas as atividades militares" ao longo da linha de frente da guerra, que já dura três anos, até a meia-noite do horário de Moscou no domingo.