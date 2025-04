Ondas gigantes deixam ao menos seis mortos na Austrália

Ao menos seis pessoas morreram na Austrália após ondas enormes atingirem o país no fim de semana do feriado da Páscoa.

O que aconteceu

Ondas de mais de 7 metros foram registradas na cidade australiana de Brisbane. Segundo o jornal americano The New York Times, o governo local informou que o fenômeno foi causado por um sistema de baixa pressão que atingiu o país na sexta-feira. As ondas foram vistas ainda em Sidney, e em outras localidades da costa leste australiana.

A agência meteorológica da Austrália havia emitido um alerta de mar agitado para um longo trecho da costa. O aviso advertia que as condições do mar poderiam ser perigosas para atividades de pesca, navegação e natação em um trecho que vai do estado de Queensland até New South Wales (Nova Gales do Sul) e inclui Sidney, Byron Bay e a Gold Coast.