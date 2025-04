Papa Francisco aparece no Domingo de Páscoa e dá a bênção aos fiéis

O papa Francisco apareceu hoje, no Domingo de Páscoa, para abençoar milhares de pessoas na Praça de São Pedro, no Vaticano. Ele ainda se recupera após um quadro respiratório grave, que o deixou 37 dias no hospital, entre fevereiro e março deste ano.

O que aconteceu

A missa foi presidida pelo cardeal italiano Angelo Comastri, a pedido do papa. A homilia, no entanto, foi preparada pelo pontífice, segundo o Vaticano.

O papa, 88 anos, apareceu na varanda sobre a entrada da basílica após o fim da celebração da missa, por volta de 12h (no horário local, 7h em Brasília). Milhares de pessoas acompanhavam e aplaudiram quando Francisco apareceu, ainda se movimentando em uma cadeira de rodas.