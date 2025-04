Trump prepara reforma 'radical' no Departamento de Estado, diz imprensa

O rascunho de um decreto obtido por veículos como "The New York Times" e "Bloomberg News" mostra que o presidente Donald Trump pretende fazer uma profunda reestruturação do Departamento de Estado dos EUA, incluindo uma redução significativa das relações diplomáticas com a África e a redução de áreas do governo que tratam de questões como democracia e mudança climática.

O que aconteceu

Minuta de 16 páginas detalha planos da gestão Trump para o órgão que cuida das relações internacionais do país. Segundo o "The New York Times", o texto começou a circular ontem, compartilhado entre diplomatas norte-americanos, atuais e antigos, além de outros funcionários ligados ao governo. O objetivo da reestruturação seria "otimizar a entrega de missões" diplomáticas, reduzindo "desperdício, fraude e abuso". Até a fim da manhã de hoje, nem o Departamento de Estado nem o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca haviam se manifestado sobre o assunto.

Documento prevê mudança profunda na relação do governo americano com a África. O plano cita o fim de quase todas as operações do Departamento de Estado no continente africano, com fechamento de embaixadas e consulados em vários países da região.