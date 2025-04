Trump diz que espera acordo entre Rússia e Ucrânia ainda 'nesta semana'

Cessar-fogo das tropas russas na Ucrânia durante a Páscoa não será estendido. Declaração foi feita pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, segundo a agência de notícias russa Tass. A trégua terminou às 18h de hoje, no horário de Brasília.

Acordo foi anunciado no sábado. Pausa de 30 horas no conflito foi proposta pelo presidente Vladimir Putin por causa do feriado de Páscoa. Declaração do porta-voz russo foi publicada após o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sugerir a extensão da trégua por 30 dias.

Rússia e Ucrânia culparam uma a outra por violação do cessar-fogo. Putin, que enviou milhares de tropas russas para a Ucrânia em fevereiro de 2022, ordenou que as forças russas "interrompessem todas as atividades militares" ao longo da linha de frente da guerra, que já dura três anos, até a meia-noite do horário de Moscou no domingo.

Trégua foi marcada por acusações de violações no acordo. Zelensky afirmou que a Rússia desrespeitou o cessar-fogo temporário anunciado pelo Kremlin e informou que está documentando cada violação.

Zelensky afirmou hoje que houve 1.355 bombardeios da Rússia durante o domingo de Páscoa. Destes, 713 foram feitos com armamento pesado. "Na prática, das principais linhas de frente, a Rússia falhou em manter sua própria promessa de cessar fogo", publicou no X.

Guerra destruiu 2,5 milhões de lares