'Voltou para a casa do Pai': como foi o anúncio da morte do papa Francisco

Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, morreu hoje, ao 88 anos. Ele se recuperava após um quadro respiratório grave, que o deixou 37 dias no hospital, entre fevereiro e março deste ano.

Como foi o anúncio

Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Igreja, anunciou a morte do papa. "Queridos irmãos e irmãs, com profunda dor devo anunciar a morte de nosso santo padre Francisco. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, voltou para a casa do Pai", disse.