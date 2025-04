Grupo que escolhe novo papa tem cardeais envolvidos em escândalos de abuso

Arcebispo de Nova York, nos EUA, Dolan é cardeal eleitor até 2030. Em 2017, a rede de TV americana ABC obteve uma transcrição de uma teleconferência confidencial em que Kenneth Feinberg, advogado apontado pelo arcebispo para administrar o programa independente de reconciliação e compensação das vítimas de casos de abuso da diocese, afirmou que o religioso estava "preocupado" com a aprovação do Ato de Vítimas Infantis.

A legislação proposta tornaria possível pedir indenizações em casos de abuso sexual infantil, mesmo depois que os casos prescreveram criminalmente. Isto é, quando seus responsáveis não podem ser mais presos pelo crime. Este tipo de recurso poderia levar à falência diversas dioceses no estado de NY. As afirmações de Feinberg colocaram em xeque se o cardeal tinha mesmo o intuito de fazer reparações às vítimas.

Em 2007, quando era Arcebispo de Milwaukee, Dolan já havia movido US$ 57 milhões dos cofres da Igreja para um fundo fiduciário de um cemitério, com o intuito de proteger o dinheiro das indenizações devidas às vítimas de abuso sexual. Ele descreveu sua intenção em carta ao Vaticano na época, segundo o jornal The New York Times.

O americano Chris O'Leary acusa o padre LeRoy Valentine de tê-lo estuprado entre o fim dos anos 70 e início dos anos 80 — e de Dolan ter presenciado, ao menos em parte, os abusos. Na carta, publicada pela SNAP (Rede de Sobreviventes de Abusados por Padres, em inglês), em 2021, ele narra uma série de tentativas de levar o processo legal adiante, mas que teriam sido ignoradas por políticos e autoridades judiciais.

Em novembro de 2024, Dolan escreveu uma carta aos fiéis em que anunciou a demissão de 18 funcionários da arquidiocese. Os cortes de gastos teriam o intuito de pagar reparações às vítimas de abuso sexual, segundo o The New York Post. No mês anterior, ele anunciou que a arquidiocese estava processando sua seguradora para obrigá-la a cobrir os gastos de indenizações que estavam saindo dos bolsos da Igreja.

Francisco Javier Errázuriz Ossa