Como é o Anel do Pescador, que é quebrado após a morte do papa

Morreu hoje, aos 88 anos, Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco. A informação foi confirmada pelo Vaticano, que divulgou que o pontífice sofreu um AVC e também teve insuficiência cardíaca.

Com a morte do papa, uma tradição milenar da Igreja Católica será retomada: a destruição cerimonial do Anel do Pescador. A joia, que simboliza a autoridade do papa, é quebrada como forma de marcar o fim oficial do seu pontificado.

O que aconteceu

Tradição prevê a destruição do anel. O costume é realizado sempre após a morte ou saída oficial de um papa, para indicar o fim da sua autoridade.