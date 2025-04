Como é o funeral de um papa? Entenda regras e ritos até o sepultamento

Preparação do corpo e funeral

Após a confirmação da morte do papa, o corpo é preparado para exposição pública. Ele é vestido com os paramentos litúrgicos próprios, geralmente uma veste branca ou vermelha, e é colocado em um caixão simples de madeira. De acordo com a Constituição Apostólica promulgada em 1996 por João Paulo II, um papa deve ser enterrado entre quatro e seis dias após a sua morte.

O corpo do papa é velado na Basílica de São Pedro por alguns dias, permitindo que fiéis e autoridades se despeçam. Durante esse período, missas e orações são realizadas.

No funeral de João Paulo 2º, por exemplo, a última missa seguiu o básico da tradição do Vaticano. Foi um ato litúrgico simples, falado em partes em 10 línguas, e não houve outros palestrantes ou testemunhos além da homilia.

Estima-se que 2 milhões de pessoas visitaram os restos mortais de João Paulo 2º. Estavam presentes chefes de Estado de mais de 70 países e representantes das principais religiões do mundo. Por trás do caixão, com suas vestes vermelhas, estavam mais de 100 cardeais —um deles era Joseph Ratzinger, que se tornaria o papa Bento 16 em alguns dias.

O funeral de um papa segue um rito solene, tradicionalmente realizado na Praça de São Pedro. A cerimônia é presidida pelo Decano do Colégio dos Cardeais, e é composta pelos seguintes momentos: