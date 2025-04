Dezenas de 'papáveis': veja quem são os favoritos na disputa por novo papa

Após a morte do Papa Francisco e poucos dias antes do início do novo conclave, novos nomes começam a despontar na disputa para o comando do Vaticano.

O que aconteceu

Nomes para a sucessão do Papa Francisco começaram a ser aventados. Veículos especializados na cobertura do Vaticano trazem possibilidades que serão consideradas durante o conclave.

Seis nomes têm se repetido em diversas apostas. Robert Sarah, Péter Erdo, Matteo Maria Zuppi, Pietro Parolin, Jean-Marc Aveline e Luis Antonio Gokim Tagle são alguns dos nomes que mais se repetem.