De segurança e perito químico a papa: a trajetória do pontífice argentino

Apaixonado por futebol, papa Francisco é torcedor do San Lorenzo, de Buenos Aires. A bandeira vermelha e azul do clube está sempre com o pontífice, em sua bolsa preta - hábito que é retratado várias vezes no trabalho do artista Mau Paul, conhecido pelos grafites dedicados ao pontífice, pelas ruas de Roma.

Nas redes sociais, o pontífice acumula milhões de seguidores. Nos perfis geridos pela imprensa do Vaticano, o papa Francisco tem 9,8 milhões, enquanto no X tem perfis em italiano e português com cerca de 5,2 milhões cada. Já a página no Facebook possui aproximadamente 787 mil likes.