Argentinos prestam homenagens em igreja e antiga casa do papa Francisco

O padre Martín Bourdieu celebrou uma das missas em Flores pela manhã.

O bairro de flores é a sua raiz. Sentimos muita dor e muita tristeza, mas também muita alegria de tudo que ele fez pelo mundo. Ele criou um estilo para a igreja, tinha uma visão preferencial para os mais pobres. Eu o defino como pai. Foi um papa que incomodou, criticava o consumismo, as guerras, a pobreza. Todos que sofrem estavam no coração do papa.

Franscisco Juan, 76, morador do bairro de Flores, também frequentava a igreja.

Estávamos jogando bola e ele chegava antes da celebração, via a gente jogar, de um jeito humilde e brincalhão, e levava a bola da gente embora para podermos acompanhar a celebração. Mas antes jogava um pouco.

Suzana Salazar, foi até a casa onde nasceu o papa Francisco, no bairro de Flores.