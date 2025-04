Fim dos tempos? Profecia diz que Francisco pode ser um dos últimos papas

Bento 16 ("Gloria Olivae"); Francisco ("In persecutione extrema S.R.E. sedebit"); E um último papa, Pedro 2º, que seria o derradeiro antes do fim do mundo

A ligação de Francisco ao seu dístico, assim como em outros casos, é vaga. A frase, "Durante a última perseguição à Sagrada Igreja Romana, ele sentará" em latim, é atribuída ao papa pois ele passou a usar uma cadeira de rodas nos últimos anos.

A contagem da lista, no entanto, deixa margem para outras interpretações. Todos os primeiros 111 papas são descritos com frases curtas e enigmáticas. O 112º papa, "Petrus Romanus", aparece de forma diferente, com uma descrição mais longa e detalhada sobre o fim dos tempos. Por isso, acredita-se que não há distinção entre os dois últimos.

A partir dessa interpretação, seria Francisco o último papa. Segundo essa análise, o papa argentino pode ser simbolicamente relacionado a "Pedro" porque São Francisco de Assis, de quem o papa "emprestou" o nome, se chamava Giovanni di "Pietro" di Bernardone.

Uma profecia questionada

A autenticidade da profecia de São Malaquias é contestada. A "descoberta" das previsões do santo em 1590 — mais de 450 anos após sua suposta revelação — é amplamente questionada por estudiosos, por exemplo. Não há qualquer menção a elas antes do século 16, explica Luis Alberto De Boni, doutor em Teologia e ex-professor da PUC-RS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul).