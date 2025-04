Dos 135 cardeais que vão escolher papa, 108 foram nomeados por Francisco

Quantidade de cardeais que podem votar também foi ampliada por Francisco. Antes, somente 120 eleitores tinham poder de escolha para pontífice, mas em seu papado, Francisco aumentou o quórum em 15 cardeais. A idade média dos votantes é de 70 anos e o número mínimo para eleição do novo líder será de 90 votos.

Maioria dos cardeais eleitores são europeus, mas Francisco ajudou a descentralizar a igreja. De todo o corpo votante, 39,2% são da Europa. Um total de 53 eleitores para o continente. Na sequência, a América conta com 37 cardeais com poder de voto, seguido de Ásia, 23, África, 18, e Oceania, com 4. Contudo, se comparado a 2013, ano de escolha do argentino Francisco, 56% dos eleitores eram do velho continente. Cardeais de 71 países vão escolher o próximo líder máximo do catolicismo mundial.

Influência de Francisco. Ao UOL, Fernando Altemeyer, mestre em Teologia e professor de Ciência da Religião na PUC-SP, disse que o fato de Francisco ter escolhido grande parte dos cardeais eleitores pode influenciar na escolha do próximo pontífice, já que suas escolhas deram maior representatividade a outros continentes considerados periféricos para a igreja. Contudo, ele diz que é dificil definir qualquer cenário, levando em consideração os 135 nomes na mesa do Colégio Cardinalício.

Do quórum votante, 27 cardeais não foram indicados por Francisco. Bento XVI nomeou 22, e João Paulo II outros cinco. Durante o papado de Francisco, ainda, dois cardeais foram afastados por envolvimento em escândalos de pedofilia e corrupção.

Sete arcebispos do Brasil vão participar da escolha do próximo papa. Dos cardeais brasileiros, cinco foram nomeados por Francisco e dois por Bento XVI. São eleitores: