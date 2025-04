Conclave, camerlengo? Entenda termos usados pela Igreja Católica

Camerlengo. É uma palavra de origem latim que significa "do tesouro" e "do soberano". Na Igreja Católica o termo é usado para se referir ao cardeal que administra a propriedade e a receita da Santa Sé. É este o cardeal que desempenha interinamente a função do papa em caso de morte ou renúncia.

Camauro. Gorro vermelho tradicionalmente usado pelos papas no período do inverno. A cor é uma recordação do tempo em que o vermelho era característico dos papas na hierarquia da Igreja Católica.

Capela Sistina. Situada no Palácio Apostólico, residência oficial do papa, no Vaticano. É famosa por sua arquitetura e seu nome é uma homenagem ao papa Sisto 4º, que restaurou a antiga capela Magna (1477-1480). É o local usado para atividades papais e onde se realiza o conclave.

Cardeal. Depois do papa este é o mais alto cargo hierárquico da Igreja Católica. Quando o papa morre ou renuncia, os cardeais se reúnem em um conclave (assembleia fechada) para eleger seu sucessor.

Casula. É a capa que cobre toda a roupa do papa e muda de cor conforme o período litúrgico do ano. Simboliza a sujeição a Deus como um fardo que não é pesado.

Cíngulo. Cordão amarrado na cintura do papa para simbolizar a luta contra as "paixões desregradas" do mundo, além de representar o voto de castidade.