Perda de parte do pulmão, infecção: relembre os problemas de saúde do papa

Cirurgia no cólon

Em julho de 2021, ele ficou dez dias internado em um hospital de Roma. O papa teve 33 cm de seu cólon removidos em uma operação de seis horas que visava tratar uma condição dolorosa do intestino chamada diverticulite. Ele disse em 2023 que a condição havia retornado. Em uma entrevista à Reuters em 2022, Francisco descartou como "fofoca de tribunal" os rumores de que um câncer teria sido encontrado durante a cirurgia de 2021. O médico que o operou desde então confirmou que não havia câncer.

Saúde mental

Ele contou, em 2021, que consultou um psiquiatra na Argentina quando era um jovem padre. Segundo ele, o profissional o ajudou a lidar com a ansiedade durante a época da ditadura militar. O papa disse que aprendeu a lidar com o problema por meio de vários mecanismos, incluindo ouvir a música de Johann Sebastian Bach.

Problemas de locomoção

Francisco sofreu com problemas nas costas e no joelho por muitos anos. Ele tinha uma condição crônica do nervo ciático que causava dor nas costas, quadril e pernas, o que o levou a fazer sessões regulares de fisioterapia. Também desenvolveu um problema permanente no joelho, que o fez cancelar compromissos.