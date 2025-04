O que o Papa Francisco fez de importante? Veja ações durante o papado

A Igreja deve ter vergonha e pedir perdão. E tentar resolver esta situação com humildade cristã, e fazer todo o possível para que não volte a acontecer

Francisco promoveu diálogo com outras religiões. Francisco adotou uma postura diferente ao tratar sobre outras religiões e comentou que a chave para a paz seria o diálogo. Nos últimos anos, ele tem protagonizado encontros com líderes de outras religiões, como o islã, judaísmo e outras denominações.

A fraternidade verdadeira pode ser vivida na atitude de abertura aos outros, que nunca procura um sincretismo conciliador, pelo contrário, busca se enriquecer sinceramente com as diferenças, com a vontade de entendê-las a fim de respeitá-las melhor, pois o bem de cada um se encontra no bem de todos.

Criticou o consumismo e pediu uma sociedade mais justa.Em sequentes aparições, o papa pediu que líderes do mundo se unissem para combater a desigualdade social e o consumo desenfreado. Em um discurso de Natal em 2023 ele disse: "Hoje, de fato, o risco de perder o que conta na vida é grande e paradoxalmente aumenta precisamente no Natal: imersos num consumismo que corrói o seu sentido, dominados por uma maré de distrações e publicidade, corremos o risco de negligenciar o que é essencial".

O papa buscou promover a transparência nas finanças do Vaticano. Em seu papado, foi criada a Secretaria para a Economia e órgãos internos de controle contra a corrupção e lavagem de dinheiro. A reforma da Cúria Romana aconteceu após uma série de escândalos envolvendo a administração dos recursos da Santa Sé. À época, o Vaticano justificou as mudanças explicando que era para "melhorar o emprego dos recursos e dos programas, em particular aqueles dirigidos aos pobres e marginalizados".

Francisco fez 60 visitas ao redor do mundo. Papa Francisco só perde para João Paulo II em número total de viagens feitas pelo mundo. Ele foi a todos os continentes habitáveis e se fez presente até em locais com presença de conflito ou marginalizadas, como a Ucrânia, Myanmar e Sudão do Sul. Quando esteve no Rio de Janeiro, em 2013, o papa reuniu três milhões de pessoas em Copacabana.