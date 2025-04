Padre Júlio mostra presente de papa Francisco a moradores da cracolândia

Esse solidéu já foi até na cracolândia. O povo da rua gosta de segurá-lo e dizer: 'Olha o bonezinho do papa'. Eu me lembro deste solidéu na calçada da rua na Luz, com o povo da cracolândia caído e abraçado com o 'bonezinho do papa' porque todos se sentem protegidos. No inverno, quando demos barracas de rua para proteger os moradores de rua, pusemos um selo nelas: 'Sob a proteção do papa Francisco'. Padre Júlio Lancellotti, coordenador da Pastoral do Povo da Rua de São Paulo

O padre Júlio ressaltou o caráter inovador do papa Francisco e considera difícil que a Igreja Católica regrida nestes avanços com a escolha de um pontífice mais conservador.

Quando houve um movimento negacionista muito forte, o papa se vacinou. Quando houve muita LGBTfobia, ele se manifestou. Quando houve armamentismo e guerra, ele se manifestou pela paz. Com toda forma de discriminação e preconceito, ele se manifestou pela tolerância e pela misericórdia. Nesse sentido, a História guardará um capítulo importante para Francisco, o misericordioso.

O grande legado de Francisco é a misericórdia. Todo o ensinamento dele passa por isso, o que lhe trouxe reações. Ele se colocou ao lado dos abandonados, esquecidos, rejeitados e discriminados. O papa Francisco tem essa criatividade, força interior e essa ousadia de viver o amor. Isso marcou fortemente seu pontificado.

O mundo busca uma Igreja testemunhal, sinodal, que valoriza as mulheres e pense a realidade do povo do jeito que ela é. Que não discrimine ninguém e seja capaz de ouvir todas as pessoas. Mais novidade do que isso, só a novidade.