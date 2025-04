Papa Francisco pode virar santo? Todos são canonizados, como João Paulo 2º?

O pedido de santificação só pode ocorrer após a morte do indicado. Qualquer pessoa, confraria, associação, diocese ou comunidade pode pedir a abertura do processo, mas é preciso nomear um postulador para reunir e organizar as evidências que comprovem a fama de santidade, se a pessoa era, de fato, virtuosa do ponto de vista religioso.

Geralmente, é alguém nomeado pelo bispo local, com equipe que o auxilia, recolhendo documentos e fazendo entrevistas, principalmente de pessoas que conviviam com o candidato à canonização.

Dayvid da Silva

Se a santidade for atestada na primeira etapa, a pessoa recebe o título de servo de Deus. Em seguida, todos os documentos são enviados para o Dicastério para as Causas dos Santos, órgão do Vaticano responsável pelo processo de canonização, que vai investigar ainda mais o provável santo.

Três requisitos são necessários para a homologação da candidatura: a fama de santidade, o exercício das virtudes cristãs e a ausência de obstáculos insuperáveis contra a canonização. Se nada contrário se apresentar à pessoa, ela recebe título de venerável. Nesse ponto, ela pode ser considerada como modelo de cristão e vivência de fé, mas do ponto de vista litúrgico, não pode ser cultuada.

Se julgarem que o caso merece seguir adiante, o processo é encaminhado a Roma com o pedido de beatificação. Dois religiosos —que juram segredo e não se conhecem entre si— são nomeados para ler todo o dossiê e darem seu parecer. Se suas conclusões forem discrepantes, um terceiro leitor é nomeado. O processo ou é arquivado ou segue adiante.

Nessa etapa, investigam-se milagres que teriam acontecido por intercessão do candidato. "A investigação é feita de maneira muito rígida, em pelo menos duas etapas: uma mais científica e outra mais teológica", diz Silva. Obras que a pessoa tenha escrito também são analisadas.