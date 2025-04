Era devoto de nossa padroeira: a relação do papa Francisco com o Brasil

18.set.2013 - Papa Francisco acena para multidão ao chegar à praça de São Pedro Imagem: TIZIANA FABI/AFP

Papa canonizou em 2017 os 30 primeiros mártires do Brasil. Conhecidos como "mártires do Rio Grande do Norte", o grupo de fiéis católicos foi assassinado por holandeses calvinistas em 1645. Entre eles estavam os sacerdotes diocesanos André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, o camponês Mateus Moreira e outros 27 leigos, incluindo quatro crianças

Em junho de 2020, Francisco demonstrou solidariedade ao Brasil em função da pandemia da covid-19 e chegou a doar respiradores e aparelhos de ultrassom ao país. Um ano depois, pediu a "superação das divisões" para atingir a união e vencer a pandemia.

Demonstração de apoio e pesares em momentos de tragédia. O papa Francisco expressou pesar pelo colapso da barragem em Brumadinho (MG), que deixou 270 mortos em 2019. No mesmo ano, também prestou solidariedade às famílias de vítimas do ataque na escola Estadual Raul Brasil, em Suzano (SP). Além disso, uma carta do religioso foi enviada aos familiares dos mortos no ataque a uma creche em Saudades (SC) em 2021. Ele ainda rezou pelos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul em 2024 e doou cerca de R$ 556 mil aos afetados pelo episódio.

Em novembro de 2024, o papa Francisco enviou uma mensagem aos líderes do G20, reunidos no Rio de Janeiro. Ele defendeu a urgência de ações concretas no combate à fome e à pobreza no mundo. No documento, endereçado ao presidente Lula, o líder da Igreja Católica fez um apelo por solidariedade global e coordenação entre as nações para enfrentar injustiças sociais e econômicas.

Futebol e brincadeiras

A rivalidade Brasil e Argentina não passava desapercebida pelo papa, um fã confesso de futebol. No ano de 2018, Francisco fez uma piada sobre futebol, comparando Pelé e Maradona, ao se reunir com um jovem brasileiro. "Ouvi Matheus falando em português. Queria perguntar: 'Mas quem é melhor, Pelé ou Maradona?'". No mesmo ano, ele "consolou" o Brasil por causa da eliminação para a Bélgica na Copa do Mundo, na Rússia.