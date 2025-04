Corpo do papa Francisco será colocado no caixão às 15h, diz Vaticano

O corpo do papa Francisco será colocado em um caixão na tarde de hoje. Ele morreu nesta madrugada (horário de Brasília), aos 88 anos.

O que aconteceu

Cerimônia será realizada às 15h (no horário de Brasília) na capela da residência Santa Marta, onde o papa morava. Segundo o Vaticano, o cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Igreja Romana, presidirá o rito de certificação da morte e a colocação do corpo no caixão.

Corpo do papa ficará exposto por três dias na Basílica de São Pedro para a devoção dos fiéis. A data do funeral será definida pelo Colégio dos Cardeais nas próximas horas.