Morre aos 88 anos Francisco, o primeiro papa latino-americano

Sua visão da Igreja e sua proximidade com o povo foi muito marcada por sua experiência como padre jesuíta na Argentina. A trajetória em seu país foi turbulenta, pois, quando padre, Bergoglio foi superior dos jesuítas durante o período da sangrenta ditadura militar, período que marcou sua visão das relações entre Igreja e poder.

Também suas passagens pelo Brasil foram importantes. Já como arcebispo de Buenos Aires, ele foi o relator-geral do "Documento de Aparecida", em 2007, resultado de uma assembleia de bispos da América Latina e do Caribe. O texto fala de uma Igreja que propõe "um encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo, que desperte discípulos e missionários". Sua primeira viagem internacional como papa também foi para o Brasil, onde participou da Jornada Mundial da Juventude, em 2013.

Um papa progressista

Ao longo do seu pontificado, o papa Francisco foi interpretado como um líder religioso mais progressista do que seus antecessores. Em abril de 2023, o Vaticano anunciou que permitiria que mulheres e leigos pudessem votar no sínodo seguinte. O evento funciona como uma espécie de consulta do líder religioso sobre um assunto determinado.



Em agosto de 2023, ele disse que as mulheres transexuais também são "filhas de Deus". Na ocasião, o papa lembrou da primeira vez que recebeu um grupo no Vaticano. "Elas saíram chorando, dizendo que eu havia dado a mão a elas, um beijo... Como se eu tivesse feito algo excepcional com elas. Mas são filhas de Deus! Ele gosta de você assim".

28.jun.23 - O Papa Francisco cumprimenta as pessoas durante a audiência geral semanal na Praça de São Pedro, no Vaticano Imagem: VATICAN MEDIA/via REUTERS

Em novembro daquele ano, o Vaticano considerou que uma pessoa transexual pode ser batizada "como o resto dos fiéis" e apadrinhar pessoas e casamento na Igreja Católica, mas com condições. A nova abertura foi assinada pelo papa Francisco em resposta canônica a uma série de dúvidas sobre o tema apresentada pelo bispo brasileiro de Santo Amaro, José Negri.



Segundo o texto, um transexual, que também tenha sido submetido a tratamento hormonal e cirurgia de redesignação sexual, pode receber o batismo, nas mesmas condições dos demais fieis. Porém, não pode haver situações risco de gerar escândalo público ou desorientação nos fiéis. A decisão fica a critério dos padres, que devem ter prudência.



Em dezembro de 2023, o Vaticano autorizou a bênção a casais de pessoas do mesmo sexo e "em situação irregular" para a Igreja. O documento aprovado pelo papa, no entanto, deixa clara a oposição ao casamento homossexual. O documento reforça que o matrimônio "está diretamente ligado à união específica de um homem e uma mulher".



As medidas causaram reação na ala conservadora da Igreja Católica Romana. Um documento divulgado em fevereiro de 2024 define as sete prioridades de um próximo conclave, reunião para escolher o próximo papa, "para reparar a confusão e a crise criada" pelo atual pontificado.