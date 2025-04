Papa teve influência de cardeal brasileiro para escolher o nome 'Francisco'

Francisco comentou ainda que considerava dom Cláudio Hummes um "grande amigo". Em entrevista à rádio do Vaticano, dom Hummes disse que a eleição do papa representava os novos tempos da Igreja Católica Apostólica Romana. "É um papa da América latina, um argentino, nosso vizinho. Tudo isso era algo forte, significativo, que indicava tempos novos para a Igreja, que tanto precisa neste momento. Tempos novos", ressaltou.

Segundo Hummes, acompanhar o papa no momento da saudação aos fiéis o deixou "um menino feliz". "Ele me convidou e me disse: 'Venha, esteja comigo, ao meu lado neste momento' e eu fui junto com o cardeal [Agostini] Vallini [vigário do Vaticano]", disse. "Eu era apenas "um menino feliz'." Dom Hummes morreu em julho de 2022 devido a um câncer de pulmão.

Como papa escolhe o nome?

A escolha depende única e exclusivamente da vontade do pontífice. Ele decide e comunica aos cardeais como quer ser chamado, podendo escolher um nome já usado antes ou um novo.

Número é adicionado dependendo da escolha. Caso o pontífice use um nome já utilizado antes, precisará adicionar um número em seguida para distingui-lo dos demais. Assim, o "16" depois de Bento significa que houve outros 15 papas que adotaram esse nome anteriormente.

Nome costuma indicar perfil que papa dará ao seu pontificado. Bergoglio tinha essa dedicação às pessoas em situação de pobreza e marginalizadas e desejava, como anunciou, que seu papado foi marcado por esse olhar.