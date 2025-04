Quem governa a Santa Sé na ausência do papa? Camerlengo assume posto

É o camerlengo quem comunica a morte do papa ao cardeal-vigário de Roma e, consequentemente, ao povo da Igreja Católica. Historicamente, este cardeal ainda destrói o anel do pescador ao confirmar o falecimento, joia usada pelos pontífices para assinar documentos. O objetivo é evitar falsificações, mas este ritual coloca fim simbólico ao papado.

Em maio de 2013, o papa Francisco recebeu das mãos do então cardeal camerlengo, Angelo Solano, o seu anel do pescador, que simboliza o compromisso, a entrega e a dedicação do pontífice à Igreja Católica Imagem: Alberto Pizzoli/AFP

Imediatamente, o camerlengo sela o quarto do papa e seu escritório e toma posse do Palácio Apostólico. Este também é selado em seguida e o camerlengo ordena o início do preparo do corpo do falecido pontífice.

É ele também quem estabelece como será realizado o sepultamento do pontífice, após ouvir outros cardeais, geralmente seguindo orientações deixadas pelo falecido. Além disso, é responsabilidade do camerlengo escolher a data do conclave, que elege um novo papa, e acertar os preparativos para a eleição na Capela Sistina. O camerlengo também recebe o juramento de que o voto será secreto por parte dos cardeais.

Irlandês é o atual camerlengo

Desde 2019, o cardeal de origem irlandesa, Kevin Farrell, 77, ocupa o posto. Ele foi apontado pelo próprio papa Francisco para a posição que estava vaga desde 2018, com a morte de Jean-Louis Tauran. O francês anunciou da sacada central da basílica a eleição de Jorge Mario Bergoglio como papa em 2013.