Ronilso: papa Francisco marca virada da Igreja ao enfrentar conservadorismo

Francisco faz essa virada extremamente importante de se tornar mais popular e acessível, que enfrenta os privilégios e desafios da Igreja Católica com relação a escândalos sexuais e corrupção. É muito marcante o enfrentamento dele com cardeais ultraconservadores que resistiam ao seu papado.

Ele é um papa de uma virada importante e de um legado humanitário. São marcas realmente muito fortes. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Pacheco destacou a transparência como outro traço marcante do papa Francisco, principalmente nas questões referentes ao seu estado de saúde.

O papa Francisco não foi só mais presente junto aos fiéis, como se viu no seu esforço na mensagem de Páscoa, mas também foi mais acessível. Não é trivial lembrarmos como ele exigiu que seu processo de recuperação e o seu tratamento fossem tornados públicos com boletins diários, o que é algo inovador para a Igreja Católica e para o Vaticano, sempre associados a tudo com muito sigilo.

É uma notícia extremamente impactante. É um reverso. Ver o papa Francisco no seu esforço nos encheu de esperança. A ideia era de que a recuperação dele estava em processo, mas amanhecemos com uma notícia completamente diferente. O impacto global é gigante. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

