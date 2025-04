'Saudade sim, tristeza não': padre Marcelo Rossi lamenta morte do papa

Saudade sim, tristeza não. Ao mesmo tempo, estejamos em profunda comunhão com o nosso bispo diocesano -- no meu caso, Dom José Nebri --, pelo nosso Papa, por vocês. [...] Com a Virgem Maria em comunhão, em oração. Saudade sim, tristeza não. Muita fé no coração, em comunhão com a nossa igreja.

Padre Marcelo Rossi

A morte do Papa Francisco

O papa sofreu um AVC e insuficiência cardíaca, segundo o Vaticano. O pontífice se recuperava após um quadro respiratório grave, que o deixou 37 dias no hospital, entre fevereiro e março. Ontem, no Domingo de Páscoa, o papa fez uma aparição para abençoar milhares de pessoas na Praça de São Pedro, no Vaticano.