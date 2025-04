Sé vacante: o que muda na missa e outras celebrações na ausência do papa

Com a morte do papa Francisco hoje, a missa e outras celebrações cotidianas da Igreja Católica sofrem uma mudança até que o novo pontífice seja escolhido.

O que está acontecendo

Desde o anúncio da morte de Francisco, na madrugada de hoje, as missas da Igreja Católica passaram a omitir o nome do papa na chamada Oração dos Fiéis — ou Oração Universal. Essa oração é feita depois da homilia (explicação do Evangelho do dia) e do Credo, e imediatamente antes do momento em que o presidente da celebração (como o padre) se dirige ao altar para preparar o pão e o vinho que serão, segundo a crença, transformados no corpo e no sangue de Jesus Cristo.

A oração sempre é feita em intenção da Igreja, do papa, do bispo e da comunidade local. O pontífice e o bispo são citados nominalmente, nessa ordem. Mas, com a "sé vacante" — período em que o cargo de pontífice está vago —, o nome do papa é omitido: na lista de intenções, passa-se diretamente da Igreja ao bispo, segundo explica Lino Rampazzo, doutor em teologia pela Pontifícia Università Lateranense de Roma e professor nos cursos de filosofia e teologia da Faculdade Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP).