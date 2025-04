'Não estacionem o coração na tristeza': a última mensagem do papa na Páscoa

O papa Francisco, morto hoje, fez sua última aparição pública ontem, no Domingo de Páscoa, quando saudou a multidão. A homilia e a tradicional bênção Urbi et Orbi (à cidade de Roma e ao mundo) foram preparadas pelo pontífice e lidas por representantes do Vaticano.

Quais foram as últimas mensagens do papa

Na homilia, o papa destacou que a ressurreição não é uma metáfora ou lembrança simbólica. Ao contrário, é uma presença viva, de acordo com o Vatican News: