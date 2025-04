'Achei que era fake news': como padre recebeu notícia da morte do papa

O papa morreu ontem, por AVC e insuficiência cardíaca. O funeral será no sábado, a partir das 10h (no horário local, 5h em Brasília), e contará com a presença de líderes mundiais e milhares de fiéis.

Grupo tem tradição de peregrinação após a Páscoa. O coletivo do oratório de Caronno Pertusella, pertencente ao decanato de Saronno, faz parte de uma tradição anual da diocese de Milão, que reúne estudantes do equivalente à 8ª série para a viagem.

"É uma forma de fazê-los se sentirem parte da Igreja maior, além da sua paróquia e do seu cotidiano", explicou o padre. Apesar da coincidência de datas, o grupo não pretende permanecer em Roma para as cerimônias fúnebres. "Amanhã já voltamos para casa", disse dom Daniele.

A surpresa é compreensível diante da enxurrada de notícias falsas sobre a saúde do papa que circularam nos últimos meses. A onda de boatos incluiu desde notícias de internações secretas até teorias infundadas de que o Vaticano escondia a morte de Francisco.

Em um dos episódios mais absurdos, circulou a alegação de que o pontífice já teria morrido, mas que a Santa Sé só tornaria o fato público após a preparação de um sucessor. Mesmo com as histórias sendo desmentidas pelo Vaticano, a desinformação gerou desconfiança e confusão entre fiéis e até mesmo membros do clero.

Francisco pediu rituais simples

O corpo do papa será levado na manhã de quarta-feira para a Basílica de São Pedro. O corpo ficará exposto por alguns dias, permitindo que fiéis e autoridades se despeçam. Durante esse período, missas e orações serão realizadas.