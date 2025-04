Homem que tentou matar papa João Paulo 2º quer ir a funeral de Francisco

Agca, na época com 23 anos, tentou assassinar o João Paulo 2º no dia 13 de maio de 1981. Ele fez disparos contra o então papa durante um ato na praça São Pedro do Vaticano. O religioso foi ferido no abdômen com quatro balas, mas sobreviveu.

O criminoso foi detido no mesmo momento. Depois de 19 anos de detenção na Itália, o turco foi extraditado em 2000 para seu país, onde esteve preso pelo assassinato de um jornalista, Abdi Ipekçi, dois assaltos a mão armada e uma fuga da prisão - delitos que cometeu nos anos 1970. Foi libertado em 2010.

A motivação do atentado nunca foi revelada. A polícia, no entanto, descobriu ligações do homem com um grupo de extrema-direita turco, o Lobos Grises. Durante o processo, questões relacionadas à saúde mental dele também foram questionadas diversas vezes.

O papa João Paulo 2º ofereceu perdão a ele pessoalmente. Dois anos após o ocorrido, o líder da igreja católica o visitou em sua cela na Itália e disse que lhe perdoava pela tentativa de assassinato.