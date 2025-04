Cardeais achavam que Francisco não queria cargo, disse brasileiro em 2013

Alguns cardeais que participaram do último conclave descartaram a hipótese de votar no argentino Jorge Mario Bergoglio por acreditarem que ele recusaria o cargo de Papa, contou à época o cardeal brasileiro dom Raymundo Damasceno Assis.

O que aconteceu

Cardeal brasileiro revelou temor em entrevista a jornal italiano. "É verdade. Alguns pensavam que [Bergoglio] não aceitaria o cargo", disse Damasceno em entrevista de 2013. "Mas seu nome começou logo a aparecer nas congregações gerais, sobretudo entre alguns cardeais latino-americanos", acrescentou o cardeal, que foi presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).

Segundo Damasceno, o nome de Bergoglio foi uma "surpresa". O brasileiro comentou que a imprensa se surpreendeu com a escolha "porque [Jorge Mario Bergoglio] quase nunca era citado como um dos possíveis candidatos a Papa".



Fiéis brasileiros agradeceram o cardeal pela escolha de Francisco. "As pessoas me param na rua. Quando ficam sabendo que sou cardeal e que participei da eleição na Capela Sistina, me agradecem pela escolha feita. Dizem que o papa Francisco é muito simpático e que o querem bem", contou à época o brasileiro, arcebispo emérito de Aparecida.



Jorge Mario Bergoglio foi eleito papa no dia 13 de março de 2013. A escolha do novo pontífice saiu no segundo dia de conclave, realizado na Capela Sistina, no Vaticano.