Corpo de Francisco permanece em capela enquanto cardeais decidem funeral

Enquanto os detalhes do funeral são acertados, o corpo do papa permanecerá em um caixão dentro de uma igreja. Ele foi colocado na capela da residência Santa Marta na tarde desta segunda-feira, após cerimônia de certificação de morte presidida pelo camerlengo.

O rito de constatação da morte e a colocação do corpo no caixão durou cerca de uma hora. Neste momento, o corpo do papa encontra-se na capela do térreo da Casa Santa Marta.

Matteo Bruni, porta-voz do Vaticano

Normalmente, essa vigília acontece no Palácio Apostólico. A colocação do corpo na capela da residência Santa Marta ocorreu como um pedido do próprio papa em vida. Desde sua eleição em 2013, Francisco optou por viver no local, rejeitando residir no Palácio Apostólico.

28.mai.2001 - Residência Santa Marta, no Vaticano Imagem: Gabriel Bouys/ AFP

O corpo do papa Francisco deverá ser levado na manhã da próxima quarta-feira para a Basílica de São Pedro. A informação foi confirmada por Matteo Bruni. O corpo do papa ficará exposto por alguns dias, permitindo que fiéis e autoridades se despeçam. Durante esse período, missas e orações serão realizadas.

Francisco ordenou uma simplificação de todos os rituais fúnebres. Antes de morrer, ele descartou, por exemplo, o uso do catafalco, espécie de plataforma onde os corpos dos papas anteriores eram colocados.