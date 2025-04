Quem é o enfermeiro que esteve com o papa Francisco antes de sua morte

Massimiliano Strappetti trabalho no Vaticano há décadas. O enfermeiro é um profissional experiente, com mais de 30 anos de atuação no Vaticano. Antes de se tornar o assistente médico pessoal do papa, ele coordenava a equipe de enfermagem da Diretoria de Saúde e Higiene do Vaticano. O enfermeiro também é conhecido por seu trabalho humanitário ao lado do cardeal Konrad Krajewski, com a população em situação de rua em Roma.

Fiel escudeiro para cuidados de saúde. Nomeado como assistente médico pessoal do pontífice, Strappetti ganhou destaque após ajudar Francisco durante a cirurgia de diverticulite em 2021. O papa chegou a brincar que foi o enfermeiro quem "salvou sua vida" ao convencê-lo a não adiar o procedimento cirúrgico.

Carreira começou no hospital Gemelli, em Roma. Na unidade de saúde, ele atuou na ala de reanimação. Para o papa, Strappetti representa a importância dos enfermeiros, profissionais que estão mais próximos dos pacientes. Francisco já havia elogiado publicamente a categoria, especialmente após a pandemia de covid-19.

Strappetti permaneceu ao lado do sacerdote durante os 37 dias de internação. Papa foi internado para tratar uma pneumonia que afetou seus dois pulmões - -uma condição delicada para um idoso que teve parte de um pulmão removido quando jovem.

Papa fez gesto de 'tchau' para enfermeiro antes de morrer

O Papa Francisco fez um gesto de "tchau" com a mão para seu enfermeiro pessoal antes de morrer. "Pouco mais de uma hora depois [do início dos sinais], fazendo um gesto de despedida com a mão para Strappetti, o pontífice entrou em coma. Ele não sofreu, e tudo aconteceu muito rápido", afirmou o Vaticano.