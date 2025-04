Os números do papado de Francisco: 88 anos, 929 canonizações, 1 bi de fiéis

12 anos de pontificado. Liderou a Igreja por mais de uma década, entre março de 2013 e abril de 2025.

Quebra de tradição de cerca de 500 anos. Francisco foi o primeiro papa que pediu simplicidade no próprio funeral. Ele determinou que seu corpo não fosse exposto fora do caixão e que fosse sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore. Os corpos dos papas anteriores foram colocados em um catafalco, espécie de plataforma, durante seus ritos fúnebres, e enterrados em São Pedro, onde está o corpo de 91 pontífices.

1 bilhão de fiéis. Liderou a Igreja durante um dos períodos com maior número de católicos no mundo — 1,34 bilhão, de acordo com o Vaticano.

1º papa a autorizar bênçãos a casais homoafetivos. Em 2023, aprovou a possibilidade de bênçãos a casais em "situações irregulares", incluindo uniões homoafetivas — sem reconhecer o casamento religioso.

1º reforma da Cúria. Francisco criou o Conselho de Cardeais (C9), colocando nove cardeais para aconselhá-lo no governo, principalmente nas reformas do Vaticano.

*Com informações de matérias publicadas em 21/04/2025 e 21/10/2021.