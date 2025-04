Funeral do papa será realizado no sábado

O Vaticano anunciou que o funeral do papa Francisco será realizado neste sábado.

A Missa de Exéquias, que marca o início do período de nove dias de luto da igreja por Francisco, está marcada para as 10h (5h, no horário de Brasília). Ela será conduzida pelo decano do Colégio Cardinalício, Giovanni Battista Re, no átrio da Basílica de São Pedro.

Depois da celebração, o corpo do papa irá para a Basílica de Santa Maria Maggiore, onde será realizada a cerimônia de sepultamento.